بشرى سارة.. الأهلي يمدد عقدي أليو ديانج وحمدي فتحي لمدة 5 سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.
وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.
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