نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي ضد النصر اليوم وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاتحاد السعودي ضد النصر اليوم في منافسات الدوري السعودي، المنافسة مشتعلة بين نادي اتحاد جدة والذي يحتل المركز الرابع ونادي الشباب الذي يحتل المركز الثالث والأهلي السعودي في المركز الثاني ونادي الهلال السعودي في المركز الأول، لقد انتهت مباراة الاتحاد والنصر منذ قليل فتابعوا معي سيناريوا المباراة قي السطور القليلة القادمة.

سيناريو مباراة الاتحاد السعودي والنصر السعودي

استعد نادي الاتحاد بتشكيلة معتادة وهي: أحمد حجازي، عمر هوساوي، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد، عبد الإله المالكي، رومارينيو، برونو هنريكي، فهد المولد، هارون كامارا، عبد الرحمن العبود.

واستعد نادى النصر بالتشكيل الآتي: براد جونز، عبد الله مادو، عبد الرحمن عبيد، سلطان الغنام، نور الدين امرابط، عبد المجيد صيليهم، بتروس، مايكون تياجوا بيريرا، علي الحسن، رائد الغامدي، خالد الغنام.

تقدم نادى النصر في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة عن طريق خالد الغنام ثم انقلبت أحداث المباراة بهجوم كبير من نادي اتحاد جدة وضياع الفرص السهلة أمام المرمي حتي تعادل نادي اتحاد جدة في الدقيقة 90 من زمن المباراة وقد حصل لاعب الاتحاد عبد الأله المالكي بطاقة صفراء وعبد العزيز البيشي أيضا بطاقة صفراء أما حصل نادي النصر علي ثلاث بطاقات صفراء لكل من رائد الغامدي وآسامة خلف وبيتروس وانتهت المباراة بعد أحداثها الكروية المثيرة حيث يرتفع رصيد نادي اتحاد جدة عند النقطة 25 يحتل بها المركز الرابع ويرتفع رصيد النصر السعودي عند النقطة 21 يحتل بهم المركز السابع.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة اليوم

يحتل الهلال السعودي المركز الأول برصيد 29 نقطة من 14 مباراة. يحتل الأهلي السعودي المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 15 مباراة. يحتل الشباب السعودي المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 14 مباراة. يحتل نادي اتحاد جدة السعودي المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 15 مباراة. يحتل نادي الاتفاق السعودي المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 15 مباراة. يحتل نادي التعاون السعودي المركز السادس برصيد 21 نقطة من 14 مباراة. يحتل نادي النصر السعودي المركز السابع برصيد 21 نقطة من 15 مباراة. يحتل نادي ابها السعودي المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

لقد استعرضنا اليوم عزيزي القارئ سيناريوا مباراة الاتحاد السعودي والنصر وترتيب المراكز الأولي في الدوري السعودي الممتاز، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.