شباب الجيل ينهي تدريباته استعداداً للملتقى الشتوي الرابع

شباب الجيل ينهي تدريباته استعداداً للملتقى الشتوي الرابعوسط روح معنوية عالية وحماس كبير أنهى نادي شباب الجيل تدريباته الأخيرة اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء استعداداً لخوض مباراته الأولى أمام نادي فتح ذمار صباح غدٍ الاثنين ضمن منافسات الملتقى الشتوية الرابع، الذي ينظمه نادي وحدة صنعاء.

وجاء التمرين قوياً كالعادة، وسط ارتفاع الروح المعنوية للاعبين، رغبة منهم في تحقيق إنجازاً مهماً، يضاف لهم وللنادي، رغم اختلاف الطقس حيث ونادي شباب الجيل قادم من محافظة ساحلية.

وحث رئيس نادي شباب الجيل الحاج عبدالجليل ثابت، المدير المالي للنادي الأستاذ عمر عبدالعزيز على القيام بواجبه على أكمل وجه في ضيافة الفريق وتوفير كافة احتياجات اللاعبين.

من جهتها عبرت الهيئة الإدارية لنادي شباب الجيل عن امتنانها وشكرها لرئيس النادي الحاج عبدالجليل ثابت على جهوده الجبارة التي بذلها في دعم وإسناد الفريق وتذليل الصعوبات التي واجهتهم.

وأكد الكابتن عادل التام مدرب الفريق، أن هذه المشاركة مهمة جداً للاعبين لانها أولى مباراة الفريق بعد انقطاعِِ دامَ لأكثر من 5 سنوات.

وعبر المدرب التام عن ثقته الكاملة بقدرة وأداء الفريق، وكل ما يهمه هو اكتساب الفريق للخبرات والمهارات والاندماج بين اللاعبين، إضافة إلى احتكاك الفريق مع الأندية المحلية، كما أنه لا يبالي بأي نتيجة.

وتحرص الهيئة الإدارية لنادي شباب الجيل على مؤازرة اللاعبين ودعمهم معنوياً بحثاً عن تحقيق الفوز الأول في مباراة الغد من خلال عملهم المستمر على رفع الحماس والروح القتالية للاعبين.

هذا ووصلت بعثة نادي شباب الجيل إلى العاصمة صنعاء قادمة من عروس البحر الأحمر مساء الجمعة، وأجرى الفريق أولى حصصة التدريبية صباح السبت استعداداً لخوض مباراته الأولى في بطولة الملتقى الشتوي الرابع أمام نادي فتح ذمار.