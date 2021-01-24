نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا في مونديال الأندية من البطل التاريخي للقارة. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز. وافقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على اقتراح قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لسفر مجموعة من اللاعبين المتميزين في مختلف المراحل السنة للخضوع لفترة معايشة في بعض الأندية الأوروبية. تفاضل لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة بين ثلاثة حكام لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز. كشف موقع ترانسفير ماركت عن القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية التي تستيضفها الدوحة خلال الفترة من 4 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الأهلي.. القيمة التسويقية لمباراة الدحيل.. جدل حول حكم مواجهة بيراميدز.. موسيماني يتوقع مفاجآت في مونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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