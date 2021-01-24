يحيى خالد رجل مباراة مصر وسلوفينيا بمونديال اليد

توج يحيى خالد، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، بجائزة رجل مباراة مصر وسلوفينيا، مساء اليوم الأحد، في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة على أرض مصر.

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم يحيى خالد لقب افضل للعب في المباراة بعد تعادل الفراعنة المثير بنتيجة (25-25)، بعد أن تأخر الفراعنة بفارق 4 أهداف مع نهاية الشوط الأول.

‎ورفع التعادل رصيد مصر للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد سلوفينيا للنقطة السادسة في المركز الثالث، وودعت البطولة رسميا.

‎وأصبحت مصر الآن في الصدارة، لكنها بحاجة إلى خسارة السويد أمام الاتحاد الروسي بعد قليل للحفاظ على صدارة المجموعة.