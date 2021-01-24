برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في شباك ليفربول

سجل البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في شباك ليفربول في المباراة التي تجمعهما في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي. سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة ٧٨ بعد دقائق من نزوله أرضية الملعب، لتصبح النتيجة تقدم مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمي: أليسون بيكر خط الدفاع:ألكسندر أرنولد - ويليامز - فابينيو- روبرتسون خط الوسط: تياجو - فينالدوم - ميلنر - جونز خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو

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