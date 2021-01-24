أشادت بإصرار وروح اللاعبين.. الأولمبية تهنئ منتخب اليد بالتأهل لربع نهائي المونديال

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن خالص التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على التأهل للدور ربع النهائي لمونديال العالم لكرة اليد المقام حاليا في مصر بعد الأداء البطولي للمنتخب أمام سلوفينيا في أخر مباريات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي للبطولة.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، أن لاعبي المنتخب الأول لكرة اليد كانوا رجال وعلى قدر المسئولية ولديهم الروح والإصرار والحماس لتحقيق انجاز كبير للرياضة المصرية ، ويقدرون قيمة اللعب بإسم مصر وهذا ما وضح خلال مباراة سلوفينيا التي شهدت أداء جيد وروح عالية من جميع اللاعبين.
وأشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، إلى أن الجميع يثق في قدرات منتخب كرة اليد والتواجد ضمن أفضل ثمانية منتخبات في العالم انجاز يستحق الإشادة به وتقديم كل التقدير والتحية.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص تمنياته للمنتخب بدوام تحقيق الانتصارات والتقدم في مونديال اليد وتحقيق طموحات الشعب المصري الذي ينتظر تحقيق انجاز كبير من منتخب كرة اليد الذي يقدم أداء مميز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشادت بإصرار وروح اللاعبين.. الأولمبية تهنئ منتخب اليد بالتأهل لربع نهائي المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.