بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يخطف تعادلا قاتلا أمام النصر بالدوري السعودي

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة اتحاد جدة والنصر ( 1 – 1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك عبدالعزيز، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ولعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، مع اتحاد جدة، المواجهة كاملة أمام النصر.

وافتتح خالد الغنام التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 93، استطاع رومارينيو نجم اتحاد جدة تسجيل هدف التعادل للنمور وعقب هذا الهدف أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتنتهي المواجهة بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 25 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 21 في المركز السابع.