نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتأهل لربع نهائي كأس العالم لكرة اليد بعد تعادلها مع سلوفينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطاح منتخب مصر بفريق سلوفينيا في مباراة مثيرة، ليضمن الفراعنة الصعود إلى ربع النهائي بعد التعادل بنتيجة 25-25 في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم في نسختها رقم 27.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مؤقتا في انتظار نتيجة مواجهة السويد والاتحاد الروسي لتحديد المتأهل الثاني ومركز الفريقين في المجموعة.

بدأ منتخب سلوفينيا المباراة بأفضلية كبيرة عن الفراعنة ورفع فارق الأهداف إلى 5 لكن استفاق منتخب مصر في الدقائق الأخيرة ولكن لم يشفع ذلك لتقليل الفارق الذي أنهته سلوفينيا بنتيجة 12-8.

وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب المصري بصحوة كبيرة وأدرك التعادل في الدقيقة الثامنة بنتيجة 15-15، وتقدم لأول مرة في الدقيقة العاشرة بنتيجة 17-16، واستمر الشوط متكافئا حتى أخر عشر دقائق من الشوط الثاني قبل أن تتعادل سلوفينيا في أخر 5 ثواني.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في ربع النهائي بالمباراة المقرر لها مساء الأربعاء على صالة استاد القاهرة، إذا أنهى الفراعنة في المركز الثاني سيكون منافسه منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة، بينما إذا أنهى متصدرا ينتظر المتأهل من كرواتيا أو قطر أو الأرجنتين، ولن يحسم الفراعنة الصدارة إلا بفوز الاتحاد الروسي.

وحصد يحيى عمر لاعب منتخب مصر جائزة لاعب المباراة بعد تألقه خلال المواجهة، بتسجيل 6 أهداف.

كان منتخب مصر قد تأهل من الدور التمهيدي وفي رصيده نقطتين من الفوز على مقدونيا الشمالية والخسارة أمام السويد، بينما في الدور الرئيسي حقق الفراعنة 5 نقاط بالفوز على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأخيرا التعادل ضد سلوفينيا.