نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد وترتيب المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بورفؤاد فوزا غاليا ومستحقا على فريق كهرباء الإسماعيلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ 8 لمنافسات المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث.

خاض الفريق البورسعيدي المباراة بتشكيل ضم، اسامه نجيب، احمد مسعد، احمد حنفي، عبدالله عبدالرؤوف، احمد الحمامصي، احمد ميزار، محمد قنديل، مصطفي المالح ، شريف وصفي.