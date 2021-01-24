نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد وترتيب المجموعة السابعة من دوري القسم الثالث في المقال التالي
خاض الفريق البورسعيدي المباراة بتشكيل ضم، اسامه نجيب، احمد مسعد، احمد حنفي، عبدالله عبدالرؤوف، احمد الحمامصي، احمد ميزار، محمد قنديل، مصطفي المالح ، شريف وصفي.
فيما شارك من البدلاء احمد زكي، اسلام ايكا، محمد متعب، محمد على، وسجل أهداف الفوز اللاعب الإفريقي اسماعيلا كواندا منهم هدفين من ركلتي جزاء.
نتائج الجولة الثامنة :
- بورفؤاد 3 × كهرباء الاسماعيليه 1
- دمياط 1 × الشهداء 0
- غزل دمياط 0 × ابوشحاته 1
- رأس البر 3 × غزل السويس 0
- سماد السويس 4 × القنطره 1
- ميت الخولي 3 × ابوصوير 1
- الرباط والانوار 2 × النوبه 0
ترتيب المجموعة السابعة:
1- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2- أبو شحاتة 17 نقطة
3- الشهداء 15 نقطة
4- بورفؤاد 15 نقطة
5- الرباط و الأنوار 14 نقطة
6- دمياط 14 نقطة
7- النوبة 11 نقطة
8- القنطرة غرب 11 نقطة
9- رأس البر 13 نقطة
10- ميت الخولي 8 نقاط
11- المطرية 5 نقاط
12- غزل دمياط 4 نقاط
13- أبو صوير 4 نقاط
14- سماد السويس 3 نقاط
15- غزل السويس بلا نقاط