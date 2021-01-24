الرياضة

بيرلو يتغنى بنجم يوفنتوس

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أحمد جودة - القاهرة - تغنى أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس بنجمه المميز أرثور ميلو المنتقل من برشلونة في الصيف الماضي، وذلك بعد أن سجل هدفا في ثنائية السيدة العجوز أمام بولونيا.

وقال بيرلو في تصريحات عقب انتهاء المباراة التي احتضنها ملعب أليانز ستاديوم: "نتحدث سوياً، وهو شخصياً يفصل اللعب في مركز الوسط المتقدم، مع ترك المهام الدفاعية للاعب آخر، هو يؤدي دوره بشكل جيد جداً، وفي كل مرة نبني اللعب يكون جاهزاً، وفي المكان المناسب".

وتابع بيرلو: "لدية رؤية داخل الملعب، ويدير الكرة بشكل رائع داخل الملعب، ويمنحنا الأوقات المناسبة للخروج من ضغط المنافسين".

وسجل صاحب الـ24 عاماً أول هدف له بقميص "البيانكونيري" من تسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بجسد أحد لاعبي بولونيا وغيرت طريقها داخل الشباك.

ويحتل فريق "السيدة العجوز" المركز الرابع في "السيري آ" برصيد 36 نقطة، مع مباراة مؤجلة له أمام نابولي، ويبتعد عن الصدارة التي يهيمن عليها ميلان بفارق 7 نقاط. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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