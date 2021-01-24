نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: الدحيل فريق مميز.. والأهلي قادر على الذهاب بعيدا في مونديال الأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أجرى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، حوارًا عبر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحدث خلاله عن بطولة كأس العالم للأندية وموقف الأهلى بعد إجراء قرعة البطولة.
وقال موسيمانى، إن فرص الجميع متساوية فى النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا فى مونديال الأندية.
وتابع، الأهلى بمقدوره تحقيق مفاجأة، خاصة إذا ما قدم الفريق أفضل مستوياته فى المونديال، فكرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطى شيئًا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبى الكونغولى فى الوصول إلى النهائى.
وأشاد موسيمانى، بفريق الدحيل منافس الأهلى فى ربع نهائى المونديال، مؤكدًا أنه فريق جيد نجح فى حصد لقب الدورى القطرى وهو ما يثبت قوتهم التنافسية.
وأضاف أن فريق الدحيل يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين فى مختلف المراكز، وقادر على التعاقد مع نجوم عالميين، آخرهم الكرواتى ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس السابق، الذى دافع عن ألوان الدحيل قبل أن ينتقل لصفوف "إيه سى ميلان" مؤخرًا.
وشدد على أنه سيتابع مباريات الدحيل بشكل دقيق فى الفترة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التى أسفرت عنها قرعة كأس العالم للأندية.