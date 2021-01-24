انت الان تتابع تفاصيل خبر منتخب اليد ضمن الثمانية الكبار .. بعد التفوق على حارس سولفينيا العنيد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهت منذ قليل مباراة كرة اليد بين المنتخب الوطني مع نظيره السلوفينى في ختام دورى المجموعات والمؤهل لدور الثمانية بنهائيات كأس العالم، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بـ25 هدف لكل منهما، وبذلك يصعد الفراعنة لدور الثمانية، في بطولة العالم التي تنظمها مصر وسط ظروف جائحة كورونا المستجد، ليثبت المصريون للعام تحدي كل الظروف بتنظيم بطولة دولية فائقة إلى الآن .

منتخب اليد ضمن الثمانية الكبار

جاء تأهل المنتخب الوطني المصري لدور الثمانية بحصوله على 7 نقاط تم تجميعها من الفوز على منتخب روسيا الاتحادية، ثم روسيا البيضاء، وكان يكفيه الفوز أو التعادل ليصل إلى النقطة السابعة، بينما يصل منتخب سلوفينيا إلى النقطة السادسة، ليودع البطولة على يد منتخب الفراعنة، ويضيع حلمه في الصعود إلى دور الثمانية .

منتخب الفراعنة يتفوق على حارس سولفينيا

تألق حارس سلوفينيا أمام ضعف أداء المنتخب المصري خلال الشوط الأول، حيث تصدى لعديد من الفرص التي حسمت التقدم لفريقه بأربع نقاط خلال الشوط الأول، وسط محاولات لاعبي الفراعنة في العودة لتقليص الفارق في نهاية الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 12 – 8 لصالح المنتخب السلفيني، ليعود المتتخب المصري إلى المباراة بقوة في الشوط الثاني ليتقدم في الدقيقة 40 ويحقق نتيجة 17-16، ليستمر منتخب مصر في أداءه القوي ليتفوق النتيجة 24-23 في الدقيقة 55 وتنتهي المباراة بالتعادل 25-25 ليصعد الفراعنة إلى الدور الثامن .