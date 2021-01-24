تأهل تشيلسي وليستر وبيرنلي لدور الـ16

تأهل تشيلسي وليستر وبيرنلي لدور الـ16تأهلت فرق تشيلسي وليستر سيتي وبيرنلي اليوم الأحد، لدور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما اجتازوا الدور الرابع للمسابقة.. فيما تعادل فريق مانشستر يونايتد مع مضيفه ليفربول 1-1.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن تشيلسي واصل مسيرته بالبطولة عقب فوزه السهل 3-1على ضيفه لوتن تاو، كما فاز ليستر سيتي على مضيفه برينتفورد بالنتيجة ذاتها، فيما فاز بيرنلي 3-صفر على مضيفه فولهام.

من جهة أخرى رد فريق مانشستر يونايتد بهدف التعادل على مضيفه ليفربول، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم، في قمة منافسات الدور الرابع من المسابقة.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة "لوب" من فوق رأس ديان هندرسون حارس مرمى "الشياطين الحمر"، محرزا أول أهدافه على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

فيما ورد اللاعب الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود (19 عاما) بهدف التعادل سريعا، في الدقيقة 26.