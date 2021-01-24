دشن عدد كبير من جمهور نادى الزمالك هاشتاج " ادعم عبد الحليم علي " عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا وجاءت التغريدات كالاتى :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج ادعم عبد الحليم علي يتصدر تويتر.. والجمهور: الانتماء والرجولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.