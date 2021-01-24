هاشتاج مصر 2021 يتصدر تويتر.. ومغردون: عملوها الرجالة

تصدر هاشتاج مصر 2021 موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.

وكانت التعليقات كالآتي:

‏الحمد لله ربنا مضيعش ليكم تعب يا رجاله،، وقعتوا قلوبنا معاكوا بس الحمد لله كرم ربنا كبير بفضله وبفضل دعوات قلوب 100مليووون مصري ربنا مكسفناش، نكمل منوقفش كلنا وراكم انتم بتلعبوا من أجل فرحة شعب بقالوا زمن مداقش طعمها ربنا معاكم يا أبطال ✌️????????‎#مصر2021 .

‏عاااش والله اداء عالمي ورجولي من المصريين ولاد النيل ????????????????????????‍♂️???????????????? #مصر2021 .

‏‎#مصر2021 والله وعملوها الرجالة ????????

ورفعوا رأس مصر بلدنا ✌✌مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد صعوده إلى دور الثمانية فى بطولة ???? العالم لكرة اليد.

‏ألف مبروك التأهل لدور الثمانية

وعقبال الدور التالى والذى يليه

بالتوفيق ان شاء الله يا أبطال

أرقى تحياتى لمجهوداتكم الرائعه ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????‎#مصر2021 .

‏اهم اهم اهم ابطال مصر اهم ❤️

عملوها الرجاله ❤️مصر إلي ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد‎#مصر2021.

وتأهل المنتخب المصري إلي ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني 25- 25 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة ب التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.

وعلى الرغم من تقدم المنتخب السلوفيني على المنتخب المصري 12 - 8 في الشوط الأول تمكن لاعبو منتخب مصر من العودة في الشوط الثاني وإحراز التعادل في الدقيقة "37 "، لتصبح "15-15"، بعد تقدم سلوفينيا منذ انطلاق أحداث المباراة .

ويتساوى منتخب مصر في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مع السويد (قبل مباراة سلوفينيا)، بينما يحل منتخبا سلوفينيا وروسيا في المركزين الثالث والرابع برصيد خمس نقاط، ثم بيلاروسيا بأربع نقاط، وأخيرًا مقدونيا بدون رصيد.

ولعب منتخب مصر على تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم.

وتأهلت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد من المجموعة السابعة برصيد نقطتين مع منتخب السويد الذى تأهل بأربع نقاط، ومنتخب مقدونيا بلا رصيد من النقاط، فيما ينافس الاتحاد الروسي بالدور الرئيسي للبطولة بعدد 3 نقاط عن المجموعة الثامنة التى تصدرها، وتأهل معه منتخبات سلوفينيا برصيد نقطتين، وبيلاروسيا برصيد نقطة واحدة .

ووفقا للوائح البطولة فسيلتقي المنتخبات المتأهلة من المجموعتين السابعة والثامنة معًا فى مجموعة واحدة دون مواجهات بين منتخبات المجموعة الواحدة، وتأهل الثلاثة منتخبات عن كل مجموعة وفى رصيدهم النقاط التى حصدوها نتيجة مواجهة المنتخبات المنافسة لهم فى نفس المجموعة مع خصم النقاط التى حصلوها من المنتخب الذى حل فى المركز الرابع بكل مجموعة.

وصعدت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة من منتخب السويد، وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزتها فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدات، ويعد اللاعب محمد سند هداف المنتخب بإحرازه عدد 19 هدفًا من 19 تصويبة بنسبة نجاح 89%.

يذكر أن المجموعة الرابعة تضم السويد والاتحاد الروسي ومصر وسلوفينيا وبيلاروسيا ومقدونيا . وقبل مباراة اليوم يحتل المنتخب السلوفيني المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطتين بينما يتزيل منتخب مقدونيا المجموعة بدون نقاط .