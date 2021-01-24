علي معلول رابع أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف بـ العالم في العقد الأخير

احتل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، المركز الرابع في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في العقد الأخير ٢٠١١-٢٠٢٠. ونشر المركز الدولي للتاريخ والإحصاء قائمة بأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في العقد المنقضي، والتي تصدرها الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والذي أحرز ٨٩ هدفا. وحل جوسيف شوبيلينا لاعب منتخب جبل طارق في المركز الثاني بتسجيله ٧٨ هدفا تلاه كيلور سوتو لاعب منتخب كوستاريكا بـ ٧٣ هدفا. وتواجد التونسي علي معلول في المركز الرابع، حيث أحرز ٦٦ هدفا. وانضم علي معلول للنادي الأهلي عام ٢٠١٦ وقاده للتتويج بدوري أبطال أفريقيا العام الماضي.

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