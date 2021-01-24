نجم الزمالك يطلب الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - طلب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحصل حميد أحداد على عرض من قبل نادي شباب المحمدية المغربي، من أجل الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويرفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة رحيل حميد أحداد فى ظل إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، وعدم التعاقد مع عناصر جديدة فى خط الهجوم.

ويرغب حميد أحداد فى الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم قدرته على التأقلم مع الأجواء داخل نادى الزمالك.

ويضم الزمالك 3 لاعبين في مركز رأس الحربة هم مصطفى محمد، وحميد أحداد، وعمر السعيد، مع الاستعانة ببعض الناشئين.