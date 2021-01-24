نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بالحصول على توقيع اللاعب مجدي مسعد "دونجا" مدافع فريق مالية كفر الزيات، لتدعيم صفوفة، بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للفريق المنوفي لمدة موسم ونصف، ويعد دونجا من مواليد 96 ولعب من قبل في صفوف، سموحه والاعلامين ونبروه والسويس، والمالية، قبل الإنضمام للجمهورية.

وضم شبين مؤخراً 7 لاعبين وهم هيثم محمد حارس الجونة لنهاية الموسم، ومحمود عزت لاعب وسط سبورتنج كاسل، وأيمن سعد مهاجم مركز شباب سمسطا، ومصطفى هاني ظهير أيسر طنطا، ومصطفى صلاح بليه مهاجم بني سويف، ومحمود الغربي صانع ألعاب سيراميكا، وحسين غنيم ظهير أيمن الشمس.