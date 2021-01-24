نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يونايتد يكرس عقدة ليفربول ويطيح به من كأس الاتحاد الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مانشستر يونايتد فوز مثير على حساب ضيفه فريق نادي ليفربول إستقر عند ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب إستاد أولد ترافورد مساء اليوم الأحد لحساب مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

سجل ثلاثية اليونايتد ماوسن جرينوود وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز في الدقائق السادسة والعشرين والثامنة والأربعين والثامنة والسبعين.

فيما سجل هدفي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح في الدقائق الثامنة عشر والثامنة والخمسين لكن هدفي مو لم يكونا كافيين لعبور فريقه ليخرج من البطولة المستعصية عليه خلال السنوات الماضية.