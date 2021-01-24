أهلي جدة يحقق فوزا غاليا على الاتفاق في الدوري السعودي

حقق الأهلي السعودي، فوزا غاليا على الاتفاق (2 - 1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 15 من الدوري السعودي.
وافتتح محمد آل الفتيل التسجيل للأهلي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء .
ونجح نعيم السليتي في تسجيل هدف التعادل للاتفاق عند الدقيقة 93 من عمر اللقاء، وبعدها بدقيقة استطاع سلطان مندش تسجيل هدف الفوز لصالح الأهلي.
واستطاع النصر أن يرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الاتفاق إلى الـ21 ولكن في المركز السابع.
يذكر أن في الجولة ذاتها تعادل اتحاد جدة مع النصر بهدف لكل فريق في مباراة شهدت مشاركة كاملة لصخرة الدفاع أحمد حجازي.
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