وردتي وكل دنيتي .. مصطفى محمد يشارك جمهوره بصورة مع والدته| شاهد

نشر مصطفى محمد نجم نادى الزمالك صورة مع والدته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وقدمت إدارة نادي الزمالك التماسا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض العقوبة الخاصة بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بالنادي، التي تقضي بإيقافه لمدة 4 مباريات جراء الأحداث التي أعقبت نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الماضي.

واستند نادي الزمالك في التماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللي التشادي في دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس في اللحظة الأخيرة.