شوبير: موسيماني يصمم على اختبار المدافع الجديد مع فريق الشباب

اعلن الاعلى احمد شوبير ان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يصمم علي اختبار المدافع الجديد مع فريق الشباب . وكتب شوبير حسابة بموقع تويتر " موسيماني يصمم علي اختبار المدافع الجديد مع فريق الشباب اولا رغم اجرائه الكشف الطبي " . و يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، كشف حقيقة الرجوع عن قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي. وقال "شوبير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «قرار تخفيض العقوبة خاطئ والرجوع عنه خاطئ». وأشار: «مفيش لجنة ثلاثة اتخذت القرار إحنا عندنا لجنة أحادية، والاتنين الموجودين مع المهندس أحمد مجاهد مالهوش علاقة بهذا الأمر». وأوضح: «المهندس أحمد مجاهد قال كلام عجيب علي المصلحة العامة والواجب الوطني.. وإحنا دلوقتي بنفتح باب بسبب الكلام ده.

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