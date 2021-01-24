هنداوي: مباراة سلوفينيا كانت صعبة وتعلمنا من أخطاء مباراة السويد

عبر كريم هنداوي، حارس منتخب مصر الوطني لكرة اليد، عن سعادته بالتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على الأراضي المصرية في ظل غياب الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كريم هنداوي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، مباراة سلوفينيا كانت صعبة للغاية لكن تعلمنا من أخطاء مباراة السويد".

وتابع "حارس سلوفينيا أنقذ فريقه من الهزيمة أمام المنتخب المصري".