مونديال اليد.. السويد إلى دور الثمانية بصحبة مصر

حسم المنتخب السويدي، تأهله إلى دور الثمانية بصحبة منتخبنا الوطني، وانتهت مباراة السويد ومنتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد في إطار منافسات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بفوز المنتخب السويدي بنتيجة 20/34.

افتتح المنتخب السويدي التهديف وأحكم سيطرته الكاملة على الشوط الأول، بفضل دفاعه القوي وتألق حارسه أندرياس باليكا الذي كان نجم الشوط الأول باقتدار، وكان سدًا منيعًا أمام هجمات المنتخب الروسي الذي ظهر تائهًا أمام إصرار المنتخب السويدي على حسم اللقاء مبكرًا، وكان الهجوم السويدي يهاجم بشراسة ولم يستطع الألماني فيليمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الاتحاد الروسي إيجاد حلول لوقف سيطرة المنتخب السويدي على اللقاء رغم طلبه لقوتين مستقطعين لينتهي الشوط الاول بفارق تسعة أهداف.

لم يختلف الشوط الثاني كثيرًا عن الشوط الأول رغم البداية الحماسية من المنتخب الروسي بتسجيل ثلاثة اهداف متتالية ومنعه المنتخب السويدي من التسجيل لثلاث دقائق، إلا أن المنتخب السويدي يستعيد سيطرته بسرعة، وفِي الدقيقة 39 تفقد روسيا احد اهم لاعبيها ألكسندر ايرماكوف بعد حصوله على بطاقة حمراء بعد تدخله بعنف على لاعب السويد ، ويستمر تألق حارس السويد اندرياس باليكا الذي لم يستطع المنتخب الروسي فك طلاسم مرماه حتى ينتهي اللقاء بفارق 14 هدفًا لصالح منتخب السويد ليحسم صدارة المجموعة.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وأدارها تحكيميًا الطاقم الاسباني إجناسيو جارسيا وأندرو مارين. وحصل أندرياس باليكا حارس مرمى المنتخب السويدي على لقب رجل المباراة.

ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي كالتالي السويد 8 نقاط، مصر 7 نقاط، سلوفينيا 6 نقاط، الاتحاد الروسي لكرة اليد 5 نقاط ، بيلاروسيا 5 نقاط ، وأخيرًا مقدونيا بدون نقاط .

وتأهل المنتخبان السويدي والمصري لدور الثمانية لملاقاة ثاني وأول المجموعة الثانية على الترتيب بعد غدٍ، الأربعاء.