نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يحلم بعقد صفقتين بشكل مجاني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يطمح في التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني سيرجيو اجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والنمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني عقب نهاية الموسم الحالي مجاناً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقود الثنائي تنتهي مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في نهاية الموسم الحالي وأن أجويرو ارتبط بالإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بينما ارتبط ألابا بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحرص على التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل الاوروجواياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد كما يرغب ألابا في منافسة جوردي ألابا نجم البرسا بالإضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز.