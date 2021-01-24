نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يتحدث عن حظوظ الأهلي في مونديال الأندية ويوجه رسالة للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حوارًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحدث خلاله عن بطولة كأس العالم للأندية وموقف الأهلي بعد إجراء قرعة البطولة.

وقال موسيماني إن فرص الجميع متساوية في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، مشيرًا إلى أن كرة القدم لديها لحظاتها الخاصة، مشددًا على جاهزية الفريق لظهور مميز وتمثيل رائع لقارة إفريقيا في مونديال الأندية من البطل التاريخي للقارة.

وأضاف أن الأهلي بمقدوره تحقيق مفاجأة خاصة إذا ما قدم الفريق أفضل مستوياته في المونديال، فكرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطي شيئًا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبي الكونغولي في الوصول إلى النهائي، بعد أن قدموا كل ما لديهم.

وأشاد موسيماني بفريق الدحيل منافس الأهلي في ربع نهائي المونديال، مؤكدًا أنه فريق جيد نجح في حصد لقب الدوري القطري وهو ما يثبت قوتهم التنافسية.

وأضاف أن فريق الدحيل يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز، وقادر على التعاقد مع نجوم عالمية آخرهم الكرواتي ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس السابق، الذي دافع عن ألوان الدحيل قبل أن ينتقل لصفوف «إيه سي ميلان» مؤخرًا.

وشدد على أنه سيتابع مباريات الدحيل بشكل دقيق في الفترة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة كأس العالم للأندية.

وأكد موسيماني أن النسخة المقبلة تشهد مشاركة فريق بحجم بايرن ميونيخ بطل أوروبا، بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية، لذلك فإن الأمر لن يكون سهلًا، رغم اعتقاد كل الفرق قدرتهم على المنافسة على اللقب.

وتحدث موسيماني عن قائمة الأهلي، مشددًا على أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، إلا أن الجميع يتحدث عن محمد مجدي أفشة نظرًا لكونه اللاعب الذي منح الفريق بطاقة التأهل للعب في كأس العالم للأندية، بعد هدفه الذي سجله في شباك الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن محمد مجدي أفشة رجل المواجهات الكبرى، في ظل تألقه اللافت في المباريات الكبيرة بالوجود في كل مكان داخل الملعب، بالإضافة إلى كونه لاعبًا دوليًّا في صفوف المنتخب المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن صانع ألعاب الأهلي يقدم أفضل ما لديه بمساعدة زملائه في الفريق.

وتطرق موسيماني إلى تجربته في كأس العالم للأندية عام 2016 مع ماميلودي صن داونز، التي كانت المشاركة الأولى له، وقال إن الفريق حافظ على حماسه إلا أنه لم يتأقلم بشكل جيد، وكان المنافسون أفضل وأكثر انسجامًا، وهذا يبرز قوة هذه البطولة.

وأكد أن الأمر هذه النسخة لن يكون سهلًا، ولكن ليس لدى الفريق ما يخسره عندما يشارك في هذه البطولة، «ستقدم أفضل مستوياتك، فقط من أجل أن تجعل بلادك وأصدقاءك وقارتك فخورين بك»، فقط قدم أفضل ما لديك.

وقال: «نحن فريق جيد وباستطاعتنا أن نقدم شيئًا في هذه البطولة، لذلك سنسافر إلى قطر ولنرى ما يمكننا فعله هناك».

وأشار إلى أن الأهلي سبق أن شارك في كأس العالم للأندية من قبل، ولكن ليس بهذا الجيل، الجيل الماضي للأهلي كان يضم أبو تريكة ووائل جمعة ومحمد بركات ولم يستطيعوا الوصول إلى النهائي، وهذا يبرز مدى قوة البطولة وجودتها.

وأضاف أن آخر مشاركة للنادي الأهلي في البطولة منذ 7 سنوات، وها هو ذا الفريق يعود مرة أخرى، ولكن الجميع يعلم جيدًا مدى صعوبة المهمة في بطولة ينظمها «فيفا»، وبالطبع ندرك التنظيم الدقيق لها، فلذلك نحن لا نشتكي من أي شيء، فكل شيء مرتب له بعناية، بالإضافة إلى أن السفر لقطر ليس صعبًا.

وأعرب المدير الفني للأهلي عن أمله في أن يتخطى الفريق عقبة الدحيل القطري، ويحظى الفريق بفرصة اللعب ضد بايرن ميونيخ، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة رائعة أمام بطل أوروبا في مباراة سيخوضها الفريق بلا ضغوط، بل هم من سيواجهون الضغط نظرًا لأنهم مطالبون بالفوز.

وانتقل بيتسو موسيماني للحديث عن جماهير الأهلي التي وصفها بالداعم والملهم الأكبر للفريق، مؤكدًا أنه أمر محزن للغاية أن يلعب الفريق مبارياته دون جمهور بسبب فيروس كورونا، بكل تأكيد نفتقد هذا الدعم، خصوصًا في كأس العالم للأندية، ولكن علينا تقبل الوضع الحالي.

وشدد على أن صحة الجميع تأتي أولًا، متعهدًا بالعمل على المشاركة في العام المقبل، والمشاركة في كل عام حتى يتسنى لجماهيرنا فرصة مؤازرة الفريق من المدرجات مرة أخرى.