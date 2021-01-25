أتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بثلاثية في شباك فالنسيا

فاز فريق أتليتكو مدريد علي نظيره فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني.

فالنسيا كان البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه راسيتش في الدقيقة ١١، لكن البرتغالي جواو فيليكس أحرز هدف التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة ٢٣ لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ١-١.

وفي الشوط الثاني، أحرز لويس سواريز الهدف الثاني للأتلتي في الدقيقة ٥٤، قبل أن يؤكد أنخيل كوريا فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة ٧٢.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة ٤٧ في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فالنسيا عند ٢٠ نقطة في المركز الرابع عشر.