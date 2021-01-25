لاعب مميز.. أبو عوف: لم نتلق عرضًا من الأهلي لضم أحمد العـش

قال جلال ابو عوف رئيس نادي مالية كفر الزيات أنه لم يتلقْ عرضًا رسميًا حتى الآن من النادي الأهلي بشأن انتقال مدافع الفريق '' أحمد العش '' إلى صفوف الأهلي

وأضاف '' ابو عوف '' في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' شرف كبير للفريق انتقال أحد لاعبيه إلى صفوف الأهلي

واختتم ابو عوف ، العش لاعب مميز و يجيد اللعب في قلب الدفاع و مركز الليبرو ، ويتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهله للعب لأكبر أندية الدوري الممتاز