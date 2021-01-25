هشام نصر: نستطيع الفوز على الدنمارك

أبدى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، سعادته بعبور منتخب مصر لكرة اليد الى دور الثمانية ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.
وقال نصر لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "استطعنا العودة أمام سلوفينيا وصعدنا لدور الـ8".
وكشف: فترة الإعداد كانت ضعيفة للغاية.
وعن مواجهة الدنمارك قال: فريق مميز ويملك أفضل لاعب وأفضل حارس لكن اذا كنا في حالتنا ذلك اليوم سوف نحقق الفوز.
وتابع: واجهنا الدنمارك على ارضها ووسط جمهور خلال البطولة الماضية وخسرنا بصعوبة وبشق الأنفس.
واتم كلماته: اتمنى ان يخوض منتخب مصر لقاء الدنمارك بدون أي ضغوط.
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