بعد إعلان اللاعب انضمامه.. الأهلي يصدم المنصورة وينفي التعاقد مع حازم هاني

نفي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي التفاوض مع لاعب المنصورة الصاعد حازم هاني الذي أعلن أمس " انتقاله لصفوف المارد الأحمر .

وقال أمير توفيق في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، لم نتفاوض مع لاعب المنصورة للانضمام لصفوف الفريق رغم إعلان اللاعب انتقاله للفريق.

وتابع:" ربما يكون حازم هاني لاعب المنصورة الشاب قد تفاوض معه مسئول بقطاع الناشئين بالنادي، لكن بالنسبة للفريق الأول لم يحدث أي تفاوض.. والأهلي لا يسمح بإعارة لاعبيه بدون مقابل مادي.

وعن وجود عروض لأي لاعبين في يناير الجاري: "تلقينا عروضا لبعض لاعبي الأهلي في يناير ولكن من سيفكر في الرحيل قبل مونديال الأندية.

وأضاف مدير تعاقدات الأهلي: لا توجد أزمة لدينا في حراسة مرمى الأهلي كما يحاول البعض أن يردد وعلي لطفي من الحراس المتميزين جدا.

واستكمل: موسيماني لم يطلب تدعيم مركز حراسة المرمى بالأهلي.

وأكد أمير توفيق: هناك خطوات جديدة في ملفات تمديد عقود اللاعبين بالأهلي.

واتم توفيق حديثه: حسمنا اليوم ملف التمديد لحمدي فتحي وديانج والبقية سوف تأتي وفق تكليفات لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.