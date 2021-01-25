نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وصول أي عرض لضم مصطفى محمد في الوقت الحالي.
وقال لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: "لم يصل لنا عرض من جالاطا سراي لضم مصطفى محمد"
وتابع: في كل الاحوال الامر في يد مجلس الادارة.
وكشف ان الزمالك يعاني من ازمة مالية، وما يوجد في النادي من اموال سنوفره للاعبين المتواجدين حاليا، ولذلك سيكون هناك صعوبة في ابرام صفقات جديدة في يناير.
واكد: نملك في كل مركز اكثر من لاعب مميز.
وعن عرض الاسماعيلي لضم لاعبين من الزمالك قال: باتشيكو متمسك باللاعبين واعتقد انه من الصعب التفريط في اي لاعب خلال الفترة الحالية.
وحول عقوبة مصطفى محمد الأفريقية قال: الزمالك قدم التماسا للكاف لتخفيف العقوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف قاسم: لا يوجد عروض لمصطفى محمد .. والأزمة المالية تمنع الزمالك من ضم لاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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