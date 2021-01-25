وزير الرياضة: مباراة سلوفينيا كانت مصيرية وأثق باللاعبين في لقاء الدنمارك

أثنى د . أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد خلال مباراة سلوفينيا في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمونديال اليد.

وأضاف ''صبحي'' في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' أن مباراة اليوم كانت مصيرية لحسم التأهل إلى دور الثمانية ، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة.

واختتم "صبحي": "منتخب الدنمارك من المنتخبات القوية، والمباراة أمامهم ستكون صعبة، لكن لديّ ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني.