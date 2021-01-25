نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021 عدة مباريات هامة سواء في الدوري الإسباني لكرة القدم أو الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت مباراة أمس الأحد العديد من النتائج الهامة حيث حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق برشلونة فورا غاليا على حساب إلتشي بهدفين نظيفين، واستطاع أتلتيكو مدريد الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني بفوزه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني - الجولة 20 - أتلتيك بيلباو ضد خيتافي - تنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 3 في تمام الساعة العاشرة مساء.

الدوري السعودي - الجولة 15

الباطن - العين 15:30 السعودية ، 14:30 مصر KSA SPORTS HD1

- التعاون - ضمك 15:40 السعودية ، 14:40 مصر KSA Sports 2 HD

- الفيصلي - الهلال 18:15 السعودية ، 17:15 مصر KSA Sports 3 HD

- الوحدة - الشباب 18:45 السعودية ، 17:45 مصر KSA Sports