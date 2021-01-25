الإسماعيلي: طلبنا استعارة 4 لاعبين من الزمالك.. وحل أزمة نجوم الدراويش خلال ساعات

عبر مصدر داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن سعادتهم باستقبال مسئولي الزمالك لوفد الإسماعيلي من أجل الاتفاق على استعارة لاعبين لمساندة الإسماعيلي في الموقف الحرج بعد تراجع ترتيبه فى بطولة الدوري العام هذا الموسم.
وقال المصدر إن الإسماعيلي طالب باستعارة أكثر من لاعب، في حالة السماح لهم من الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باتشيكو، وأبرزهم حميد أحداد، وعمر السعيد، ومحمد عبد السلام، وأحمد عيد من الزمالك.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، الإسماعيلي على أبواب حل أزمته مع نادي النجوم، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
يذكر أن الاسماعيلي يعاني من أزمة عدم القيد بسبب مستحقات نادي النجوم لدى الإسماعيلي والبالغ قيمتها ٢٣ مليونا و٧٠٠ ألف جنيه مستحقات الأخير من صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الاسماعيلي والذي انتقل للزمالك موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
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