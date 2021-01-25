أمير توفيق يتصدر تويتر بعد التجديد لعدد من لاعبي الأهلي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "برافو برافو للأهلي و امير توفيق سايب توأمه يكتشن فرقة اليد و بيجدد للاعيبة .. السولية و معلول لازم يبقوا الخطوة اللي جاية .. و الباك جراوند ده كويسة احسن من صور البيت" و "فكر تجديد عقد محمد شريف فكر تجديد عقد حمدي فتحي فكر تجديد عقد اليو ديانج حجات بتمر بسهوله علي ناس كتير بس الحقيقه دي حجات معانيها كبيره جدا معانيها استقرار فني واداري معانيها محافظه ع حاضر ومستقبل الفريق المحافظه ع قلب الاهلي النابض حمدي فتحي شابوووووه امير توفيق".
وقال أخرون" الحمد لله على تمديد التعاقد مع ديانج بالذات لأنه كان ممكن يتخطف في أي لحظه أما حمدي فتحي فده أهلاوي أهلاوي وربنا يحفظه..برافو إدارة الأهلي " و" امير توفيق رجل المهام الصعبه وبأقل التكاليف ببنهى صفقات مهمه عكس هيثم عرابى كان بيعتمد على كثره الفلوس مش على الإقناع برافو الأهلى برافو امير".
وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.
وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية
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