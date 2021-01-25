نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة العشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الثلاثاء 26 يناير، حيث تقام 4 مباريات من الجولة.

يستضيف كريستال بالاس نظيره وست هام، ويحل ليدز يونايتد يفاً على نيوكاسل يونايتد.

ويتوجه مانشستر سيتي لمواجهة مضيفه وست بروميتش ألبيون، بينما يحل آرسنال ضيفاً على ساوثهابتون.

وتستأنف المباريات يوم الأربعاء 27 يناير، حيث يستضيف بيرنلي نظيره أستون فيلا، ويواجه وولفرهامبتون مضيفه تشيلسي.

كما يواجه برايتون ضيفه فولهام، ويستضيف إيفرتون نظيره ليستر سيتي، ويواجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد.

وتختتم الجولة مساء الخميس 27 يناير، حيث يستضيف توتنهام نظيره ليفربول في قمة الجولة، ليصبح الترتيب قبل انطلاق الجولة 20 كما يلي.

1- مانشستر يونايتد 40 نقطة.

2- مانشستر سيتي 38 نقطة.

3- ليستر سيتي 38 نقطة.

4- ليفربول 34 نقطة.

5- توتنهام 33 نقطة.

6- إيفرتون 32 نقطة.

7- وست هام 32 نقطة.

8- أستون فيلا 29 نقطة.

9- تشيلسي 29 نقطة.

10- ساوثهامبتون 29 نقطة.

11- آرسنال 27 نقطة.

12- ليدز يونايتد 23 نقطة.

13- كريستال بالاس 23 نقطة.

14- وولفرهامبتون 222 نقطة.

15- بيرنلي 19 نقطة.

16- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة.

17- برايتون 17 نقطة.

18- فولهام 12 نقطة.

19- وست بروميتش ألبيون 11 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط.