الرياضة

طولان: الفوز على البنك الأهلي خطوة جيدة.. وغير راضي عن الفار

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الاهلي بالدوري. 

وقال طولان لبرنامج الماتش: الفوز على البنك الاهلي خطوة جيدة بترتيب الفريق بالدوري، واشكر اللاعبين على جهدهم.

وأردف: محمد مرسي لاعب جيد للغاية وصنع الهدف الثاني بشكل رائع.

وأكد: اللاعب كان غاضبا بسبب جلوسه احتياطيا خاصة بعد تسجيله هدفين في مرمى وادي دجلة ولكن كل مباراة لها ظروفها ورجالها.

وعن توقيع عقوبة عليه قال: عندما تحدثت عن التحكيم عاقبوني، ولكني مازلت غير راض عن تقنية الفيديو ودورها في المباريات ولابد من نقل الحقيقة لحكم الساحة بشكل اكبر من ذلك.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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