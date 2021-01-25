نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتح نادي إنتر ميلان أبوابه لأستضافة غريمه التقليدي إيه سي ميلان مساء الثلاثاء، في إطار منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا، على ملعب جيوزيبي مياتزا.

يسعى كل من الفريقين حسم ديربي ميلانو، لحصد بطولة غائبة عن خزائنهم منذ فترة طويلة، بجانب تأمين فريقه في حال الفشل في التتويج ببطولة الكالتشيو الذي يتنافس عليه الثنائي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساًء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة وربع مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيذاع اللقاء على شاشة قنوات"Sport TV 4 Potugal"، و"Rai 1"و"Sport 2 Hungary".

وحصل إنتر ميلان على بطولة كأس إيطاليا 7 مرات، بينما فاز ميلان باللقب 5 مرات.