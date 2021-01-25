الرياضة

هشام نصر: فترة إعداد المنتخب كانت ضعيفة

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، سعادته بعبور منتخب مصر لكرة اليد الى دور الثمانية ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.

وقال نصر لبرنامج الماتش: استطعنا العودة امام سلوفينيا وصعدنا لدور ال8، وفترة الاعداد كانت ضعيفة للغاية.

وعن مواجهة الدنمارك قال: فريق مميز ويملك افضل لاعب وافضل حارس ولكن اذا كنا في حالتنا ذلك اليوم سوف نحقق الفوز.

وتابع: واجهنا الدنمارك على أرضها ووسط جمهور خلال البطولة الماضية وخسرنا بصعوبة وبشق الأنفس.

واتم كلماته: أتمنى أن يخوض منتخب مصر لقاء الدنمارك بدون أي ضغوطات.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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