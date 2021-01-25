انت استثنائي مش زي الباقي.. الجمهور يشيد بـ أحمد الأحمر بعد تألقه أمام منتخب سلوفينيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_الاحمر بعد تألقه في مباراة المنتخب المصري لكرة اليد، أمس الأحد أمام منتخب سلوفينيا في بطولة كأس العالم لكرة اليد.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "١٠٠ الف جنيه تشيرتات ل احمد الاحمر فى السنه" و "انت استثنائي مش زي الباقي أحمد الأحمر أعظم رياضي في مصر".
وقال أخرون "#ادعم_فريق_يد_الزمالك
حقيقة كونية.. أحمد الأحمر لا يقارن في كرة اليد.. حاجة عظمة وفخامة" و "احمد الاحمر قعطوا له التيشيرت ٣ مرات علشان يخرج ويغير ومصر تلعب من غيره ؟ مش المفروض التعمد يكون فيه عقوبه كان واضح جدا انهم عايزين يمنعوا يلعب وديه الطريقه الوحيده لايقافه".
وضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الدنماركي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.
جاء ذلك بعدما تأهل الفراعنة كثاني المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي، بينما تأهلت الدنمارك على رأس المجموعة الثانية.
وحسم الفراعنة تأهلهم خلال مباراة سلوفينيا، اليوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل 25-25، حيث رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط.
وصعد الفراعنة من المجموعة الرابعة رفقة منتخب السويد، الذي هزم روسيا بنتيجة 34-20، وتأهل على رأس المجموعة برصيد 8 نقاط، ليلاقي منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي.
ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 للتتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.
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