نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة الزمالك يكشف حقيقة رحيل مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وصول أي عرض لضم مصطفى محمد في الوقت الحالي.

وقال البرنس لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لم يصل لنا عرض من جالاطا سراي لضم مصطفى محمد"

واردف: وفي كل الاحوال الامر في يد مجلس الادارة.

وكشف: الزمالك يعاني من ازمة مادية، وما يوجد في النادي من ماديات سوف نوفره للاعبين المتواجدين حاليا، ولذلك سيكون هناك صعوبة في ابرام صفقات جديدة في يناير.

واكد: نملك في كل مركز اكثر من لاعب مميز.

وعن عرض الاسماعيلي لضم لاعبين من الزمالك قال: باتشيكو متمسك باللاعبين واعتقد انه من الصعب التفريط في اي لاعب خلال الفترة الحالية.

واتم كلماته بشأن عقوبة مصطفى محمد: الزمالك قدم التماسا للكاف لتخفيف العقوبة.