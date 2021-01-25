في سقوط طائرة.. الفيفا يعلق على وفاة 5 أفراد من نادي برازيلي

نشر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بيانا

يقدم فيه تعازيه لضحايا حادث تحطم الطائرة التى أدت لوفاة رئيس نادى بالماس ريجاتاس البرازيلى، و4 من لاعبى الفريق، حيث لقوا مصرعهم بعد سقوط طائرة كانوا على متنها أمس الأحد.

وقال الحساب الرسمي لـ"الفيفا" على تويتر: "يقدم فيفا تعازيه بعد حادث تحطم طائرة بشكل مأساوى أودى بحياة ستة أشخاص فى البرازيل - من بينهم خمسة أعضاء فى نادى بالماس ريجاتاس، نتقدم بأحر التعازى للضحايا وعائلاتهم فى هذا الوقت العصيب".