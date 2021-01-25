في سقوط طائرة.. الفيفا يعلق على وفاة 5 أفراد من نادي برازيلي

وقال الحساب الرسمي لـ"الفيفا" على تويتر: "يقدم فيفا تعازيه بعد حادث تحطم طائرة بشكل مأساوى أودى بحياة ستة أشخاص فى البرازيل - من بينهم خمسة أعضاء فى نادى بالماس ريجاتاس، نتقدم بأحر التعازى للضحايا وعائلاتهم فى هذا الوقت العصيب".
وتوفي رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي، و4 من لاعبي الفريق، بعد سقوط طائرة كانوا على متنها صباح أمس الأحد.
وتلقت الجماهير خبر وفاة كالا من لوكاس مييرا رئيس النادي الذي ينافس والرباعي: لوكاس براكسيديس، جيليرمي نوي، رانولي، ماركوس موليناري، هم ضحايا الحادث بالإضافة إلى الطيّار.
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