آري بابل يضيف لثنائيات الأجانب في تاريخ الإسماعيلي.. تقرير

تعد ثنائية الأنجولى آرى بابل مهاجم الاسماعيلي فى مرمى غزل المحلة الـ 9 للاعبين الأجانب خلال 197 مرة فى تاريخ مباريات الإسماعيلى ضمن مسابقة الدورى العام والـ 261 فى جميع البطولات . وخلال مسابقة الدورى العام جاءت ثنائيات الأجانب الـ 8 الين سبقوا " بابل " على النحو التالى . * جون أوتاكا 5 ثنائيات . المصرى .. 15 ديسمبر 99 انتهت 3 / صفر بالإسماعيلية القناه .. 2 مايو 2000 انتهت 3 / 1 ملعب القناه المقاولون العرب .. 14 يونيه 2000 انتهت 3 / 1 بالجبل الأخضر منتخب السويس .. 17 يوليو 2000 انتهت 5 / 1 بالسويس المنصورة .. 15 ديسمبر 2000 انتهت 2 / صفر بالإسماعيلية * جون آنطوى 3 ثنائيات . القناه .. 25 ديسمبر 2013 انتهت 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى تليفونات بنى سويف .. 29 ديسمبر 2013 انتهت 3 / 1 بالإسماعيلية وادى دجلة .. 6 نوفمبر 2014 انتهت 2 / 1 بالإسماعيلية * إيمانويل بناهينى 3 ثنائيات .. دمنهور .. 23 مايو 2015 انتهت 2 / صفر بدمنهور سموحه .. 2 يوليو 2015 انتهت 3 / 1 بالإسماعيلية غزل المحلة .. 15 ديسمبر 2015 .. 3 / 1 بالإسماعيلية * مصطفى كريم 3 ثنائيات .. الأوليمبى .. 29 أغسطس 2008 انتهت 3 / 2 بالإسكندرية الترسانة .. 20 ديسمبر 2008 انتهت 2 / 1 بالقاهرة الزمالك .. 28 أبريل 2009 انتهت 3 / 1 ملعب الإسماعيلى بالقناه * ديجو كالديرون 3 ثنائيات .. النصر للتعدين .. 18 مارس 2017 انتهت 5 / 1 بأسوان بيراميدز .. 23 سبتمبر 2017 انتهت 2 / صفر بأسيوط سموحه 1 مارس 2018 انتهت 2 / 1 بالإسكندرية * أمين دابو ثنائية واحدة .. الأوليمبى .. 13 سبتمبر 74 انتهت 2 / 1 بالإسماعيلية * ممادو كيتا ثنائية واحدة .. منتخب السويس .. 17 يوليو 2000 انتهت 5 / 1 بالسويس * كريستوفر مندوجا ثنائية واحدة .. إنبى .. 13 سبتمبر 2018 انتهت 3 / 2 بالإسماعيلية

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