نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة، مباراة ديربي الرياض ستجمع بين الهلال والنصر، في إطار منافسات كأس السوبر السعودي 2021.

وتقام مباراة الهلال و النصر في كأس السوبر يوم السبت 30 يناير 2021، على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 بتوقيت القاهرة.

تُنقل فعاليات البطولات المحلية في المملكة على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة كأس السوبر السعودي عبر شاشتها كالعادة