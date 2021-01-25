الرياضة

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة، مباراة ديربي الرياض ستجمع بين الهلال والنصر، في إطار منافسات كأس السوبر السعودي 2021.

وتقام مباراة الهلال و النصر  في كأس السوبر يوم السبت 30 يناير 2021، على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 بتوقيت القاهرة.

تُنقل فعاليات البطولات المحلية في المملكة على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة كأس السوبر السعودي عبر شاشتها كالعادة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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