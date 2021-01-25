تقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول من مانشستر يونايتد

تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الـ 8 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه علي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة ١٨ بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو ليسدد الكرة من فوق هندرسون حارس مرمي مانشستر يونايتد.

حاول لاعبو مانشستر يونايتد تعديل النتيجة، ونجحوا في ذلك بالفعل عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة ٢٦.

وفي الشوط الثاني، أحرز ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة ٤٨، ليعادل بعدها محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة ٥٨ بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيرمينو.

وفي الدقيقة ٧٨ أحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث لمانشستر يونايتد من ضربة حرة مباشرة ليقود فريقه للتأهل لدور ال ١٦.