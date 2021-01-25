نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح فى الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج بعد تسجيله 13 هدف خلال 20 جولة مرت حتي الأن من المسابقة.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الخميس القادم، بينما تبدأ الجولة غدًا الثلاثاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:-

محمد صلاح 13 هدف

هيونج مين سون 12 هدف

هاري كين 12 هدف

جيمي فاردي 11 هدف

برونو فيرنانديز 11 هدف

كالفرت لوين 11 هدف

بامفورد 10 أهداف