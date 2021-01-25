هدفا صلاح خطوة مهمة.. تعليق كلوب على خسارة ليفربول من مان يونايتد

تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الـ 8 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه علي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وصرح كلوب عقب المباراة : "لا أرى أي مشاكل مع الثقة، لكن حينما لا تسجل لفترة ليس أمرا جيدا من أجل الثقة".

وواصل "أفضل المهاجمين في العالم يمكنهم إخبارك بهذا الأمر، يعانون مع الثقة حينما لا يسجلون بأريحية، لكن ما يهم هو كيفية التعامل مع الأمر".

وأكمل "رغم الخسارة، هدفا صلاح اليوم خطوة نحو الطريق الصحيح، من الجيد لصلاح أن يسجل وأمر جيد من أجل ثقته".