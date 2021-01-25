جاء ذلك بعدما تأهل الفراعنة كثاني المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي، بينما تأهلت الدنمارك على رأس المجموعة الثانية.
وصعد الفراعنة من المجموعة الرابعة رفقة منتخب السويد، الذي هزم روسيا بنتيجة 34-20، وتأهل على رأس المجموعة برصيد 8 نقاط، ليلاقي منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي.
ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 للتتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تريزيجيه يهنئ لاعبي منتخب اليد على التأهل لدور الـ 8 ببطولة كأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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