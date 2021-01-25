الرياضة

تريزيجيه يهنئ لاعبي منتخب اليد على التأهل لدور الـ 8 ببطولة كأس العالم

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وضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الدنماركي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه. 

جاء ذلك بعدما تأهل الفراعنة كثاني المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي، بينما تأهلت الدنمارك على رأس المجموعة الثانية. 

وحسم الفراعنة تأهلهم خلال مباراة سلوفينيا، امس الأحد، والتي انتهت بالتعادل 25-25، حيث رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط.  

وصعد الفراعنة من المجموعة الرابعة رفقة منتخب السويد، الذي هزم روسيا بنتيجة 34-20، وتأهل على رأس المجموعة برصيد 8 نقاط، ليلاقي منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي. 

ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 للتتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.  

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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