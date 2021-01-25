موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

ضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الدنماركي في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.

وحسم الفراعنة تأهلهم خلال مباراة سلوفينيا، أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل 25-25، حيث رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط. وستقام يوم الأربعاء المقبل 27 يناير المقبل على 3 صالات استاد القاهرة الرياضي والعاصمة الإدارية الجديدة، دكتور حسن مصطفى بأكتوبر، وتلعب مباراة مصر والدنمارك الساعة 6:30 على صالة ستاد القاهرة. وصعد الفراعنة من المجموعة الرابعة رفقة منتخب السويد، الذي هزم روسيا بنتيجة 34-20، وتأهل على رأس المجموعة برصيد 8 نقاط، ليلاقي منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي.



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